شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأهلى يبدأ خطوات تكوين فريق كرة نسائية.. والننى يستعد للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جمال محمد على، رئيس لجنة المدربين باتحاد الكرة، أن النادى الأهلى بدأ خطوات تكوين فريق كرة نسائية، مشدداً على أن اتحاد الكرة لم يجامل وليد سليمان للحصول على الرخصة التدريبية وأن محمد الننى نجم الارسنال يعد نفسه ليكون مدرباً.

وقال الدكتور جمال محمد على فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك أوف مع الإعلامى أحمد خيري، "محاضرات الرخصة A أقيمت يوميا لمدة أسبوع، من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا وبعدها ينتقل المدربون إلى الأندية لتطبيق ما درسوه لمدة 15 يوما ثم العودة للدورة الثانية ويتكرر هذا الأمر لمدة 3 أشهر وبعدها هناك امتحان ومن يجتازه يحصل على الرخصة".

وأضاف، "محاضرات الرخصة A شارك فيها 25 مدرباً ومدربة وشهدت تواجد العنصر النسائى، لاهتمام اتحاد الكرة بإعداد كوادر نسائية للعمل فى مجال التدريب".

وأكمل جمال محمد على، "النادى الأهلى بصدد تكوين فريق كرة نسائية، لذا شاركت أميرة محمد فى الدورة التدريبية للحصول على الرخصة A، وكذلك شاركت ميرهان يحيى لاعبة فريق وادى دجلة للسيدات السابقة".

وأشار إلى أن "مؤمن زكريا ومحمد ناجى جدو ورضا الويشى وحسن الشامى بدأوا فى إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية وأحمد سامى وأيمن الرمادى تنطبق عليهم الشروط للحصول على الرخصة Pro".

وأضاف، "وليد سليمان نجم النادى الأهلى السابق له الحق فى الحصول على الرخصة A ولم تتم مجاملته، وذلك بعد أن حصل على الرخصة B عندما كان لاعبا عام 2015".

وتابع، "ما فعله وليد سليمان للحصول على الرخصة A يقوم به حاليا محمد الننى نجم منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزى والذى يعد نفسه ليكون مدربا".