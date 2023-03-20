شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع الأمريكى دومينيك لتدعيم فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى التعاقد مع الأمريكى دومينيك لتدعيم فريق كرة السلة، على أن يتم استبداله بمواطنه كيندال، والذى تعرض للإصابة الفترة الأخيرة.

وجاء التعاقد مع دومينيك على أن يكون بدلا من كيندال الذى تعرض لإصابة قوية فى الكتف، تمنعه من المشاركة مع الفريق الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الاتحاد السكندرى بإخطار اتحاد السلة، لقيد دومينيك على "السيستم" بدلا من كيندال واستبداله.

يذكر أن دومينيك كان لاعبا في صفوف الرياضى اللبناني وحقق معهم الكثير من البطولات .

وتصدر فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى ترتيب دورى السلة رجال للمراكز من الأول الى الثامن بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر والأخيرة فى الدور الأول من البطولة.

ونجح الاتحاد السكندرى فى الفوز فى مباراته أمام الأهلى، ليتصدر الترتيب برصيد 27 نقطة وهو نفس رصيد الأحمر وبفارق الأهداف، ليأتى الاهلى فى الوصافة.