شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فشل تجديد ميسي مع باريس سان جيرمان بسبب مبابي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سلطت الصحف الفرنسية الضوء حول الجدل القائم بشأن أزمة تجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان، والذي ينتهي عقده الحالي مع الفريق الباريسي في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر لكن بشرط موافقة الطرفين.

ووفقا لما أكدته الصحف الفرنسية، فإن ميسي يرغب في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان إلا أنه يشترط بعض الشروط المالية التي لا تختلف كثيرا عن زميله كيليان مبابي، الذي يرتبط بتعاقد حتى صيف 2025، وهو الأمر الذي يعقد مفاوضات التجديد.

رومانو يكشف مفاوضات باريس سان جيرمان مع ميسي





ووفقا لما نشره فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على قناته بـ "يوتيوب"، فقد أكد أن الأيام الأخيرة قد وصلت عدة معلومات عن ميسي الذي يستهدف الحصول على نفس راتب مبابي.

وأضاف رومانو قائلا: "من وجهة نظري، فإن المشكلة الحقيقية حاليًا بين ميسي وسان جيرمان لا تتعلق بالأموال، لأن باريس قدم بالفعل عرضًا لميسي في ديسمبر الماضي، وحدث اتفاق شفهي بين الطرفين"

واختتم: "لكن في الوقت الحالي، لا يوجد اتفاق كامل بين ميسي وباريس، وذلك ليس بسبب الأموال فقط".