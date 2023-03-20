شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي يجهز قرار الاعتذار عن عدم المشاركة فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى يجهز قرار الاعتذار عن عدم المشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة. وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى يجهز حالياً قرار الاعتذار عن عدم المشاركة فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بناءً على رغبة كولر المدير الفني للفريق".

وأضاف شوبير، "كولر يرى أن فريقه يعانى من الإجهاد بسبب توالى المشاركة فى بطولات مختلفة، كما أن فكرة اللعب بدون 15 لاعباً دولياً صعبة للغاية".

وتابع شوبير، "الأهلى بصدد الإعلان عن قرار الاعتذار خلال الساعات القليلة المقبلة حتى يتفرغ للاستعداد لمواجهة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا".

وتضم قائمة الأهلى حالياً 19 لاعباً هم:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - رامي ربيعة - أيمن أشرف - عبد الرحمن رشدان.

الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد قندوسي - طاهر محمد - محمد فخري - ميدو نبيل - محمد الضاوي كريستو.

الهجوم: محمد شريف - برونو سافيو - شادي حسين.

وتلقى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي على معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ لصفوف منتخب مصر الأول وهم(محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والمقرر لها 24 و 28 مارس الجاري.

كما يغيب الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بسبب إنضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي.

بينما يغيب الرباعى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وياسر إبراهيم عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة.