شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يغادر إلى قطر بصحبة طبيب فيوتشر لمواصلة التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق فيوتشر، صباح اليوم الاثنين، إلى قطر، للخضوع لبرنامج تأهيلي خاص بأحد المراكز الطبية، للتعافي من إصابة القطع الجزئي فى غضروف الركبة، وصاحبه الدكتور محمود الشحات، طبيب فيوتشر، في رحلته العلاجية.

وتغلب فريق فيوتشر على إسكو دي كارا التوجولي بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 8 نقاط.

ويقع فيوتشر فى المجموعة الثالثة بالكونفدرالية والتي تضم فرق، بيراميدز من مصر، الجيش الملكي من المغرب، وإسكو دي كارا من توجو.

ويحتل الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق فيوتشر برصيد 8 نقاط أيضا، بينما يتذيل أسكو دي كارا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية، حيث يعتبر فيوتشر هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.