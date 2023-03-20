شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يوجه رسالة لجماهير الأخضر الليبى بعد الفوز برباعية فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عبد الحميد بسيونى المدير الفني للأخضر الليبى بالفوز الكبير الذى حققه فريقه على ميلانو يونايتد الجنوب أفريقي برباعية مقابل هدف في بطولة الكونفدرالية.

وكتب عبد الحميد بسيونى، عبر حسابه على فيس بوك، "الحمد والشكر لله رب العالمين مليون مبروك لنادي الاخضر الليبي الفوز علي مارومو بطل جنوب افريقيا برباعيه مقابل هدف واحد في الكونفدرالية الافريقية مبروك لكل عشاق وجماهير الاخضر في كل مكان".

ونجح المدرب المصري عبد الحميد بسيوني في قيادة ناديه الجديد الأخضر لليبي لفوز على ميلانو يونايتد الجنوب أفريقي برباعية مقابل هدف.

اللقاء أقيم على ملعب الشهداء بنينا بليبيا فى خامس جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتعد المباراة هي الأولى للمدير الفني الجديد عبد الحميد بسيوني في بطولة الكونفدرالية، إذ تولى المهمة قبل أيام قليلة، ونجح في تحقيق في أول فوز للفريق بدور المجموعات وكذلك أكبر فوز للأخضر الليبى.

بتلك النتيجة يصل فريق الأخضر الليبي إلى النقطة الخامسة محتلًا المركز الثالث في سلم ترتيب المجموعة الأولى، فيما يتجمد رصيد ميلانون عند 9 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة.

ومن المقرر أن يحل فريق الأخضر الليبي ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري وصيف المجموعة بـ8 نقاط، في الجولة الختامية.

تأهل فريق الأخضر الليبي بقيادة المدرب المصري عبد الحميد بسيونى، إلى نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بعد تفوقه على الأهلي بنغازي، بركلات الترجيح 5-4.

وتعاقد نادي الأخضر الليبي مع عبد الحميد بسيونى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الأسبق لعدد من الأندية المصرية، ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق المشارك في الكونفدرالية.

ويضم الجهاز الفني المعاون لبسيوني عدداً من الأسماء البارزة، منها معتز إينو نجم الأهلي والزمالك السابق وأحمد صالح نجم الأهلي السابق.