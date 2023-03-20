شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم بالقسم الثانى.. لافيينا يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى لافيينا، بقيادة جورج جاليدى، ترتيب مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن فريق بترول أسيوط والجونة أصحاب المركزين الثانى والثالث برصيد 47 نقطة بعد مرور 22 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم بالقسم الثانى..

1 لافيينا 47 نقطة

2 بترول أسيوط 47 نقطة

3 الجونة 47 نقطة

4 النصر للتعدين 42 نقطة

5 مصر المقاصة 38 نقطة

6 الألومنيوم 32 نقطة

7 المنيا 31 نقطة

8 كيما أسوان 31 نقطة

9 ديروط 25 نقطة

10 أسمنت أسيوط 24 نقطة

11 شُبان قنا 22 نقطة

12 الفيوم 21 نقطة

13 مركز شباب الطامية 18 نقطة

14 ملوى 18 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 17 نقطة

16 المدينة المنورة 15 نقطة

يستضيف فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 47 نقطة، فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، فى مباراة الموسم بين المتصدرين، حيث يسعى جورج جاليدى المدير الفنى لفريق لافيينا إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط وطالب اللاعبين بضرورة العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى والحفاظ على الصدارة، فى المقابل يسعى سعيد صبحى مدرب فريق البترول إلى العودة بالنقاط الثلاثة من أجل خطف الصدارة وتحقيق أهم فوز فى الموسم والابتعاد بالصدارة بثلاث نقاط.

ويلتقى فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 38 نقطة، مع فريق الفيوم القابع فى المركز الثانى عشر برصيد 21 نقطة، فى مباراة تميل إلى فريق المقاصة وطارق حجاج الذى طالب اللاعبين باحترام الفيوم وبذل الجهد من أجل انتزاع النقاط الثلاثة، فى المقابل يأمل فريق الفيوم فى العودة بنتيجة إيجابية تساعده فى تحسين وضعه فى الترتيب.

ويحل النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المدينة المنورة صاحب المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، ويستضيف فريق الألومنيوم صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة فريق شبان قنا صاحب المركز الحادى عشر برصيد 22 نقطة، وأخيرا يستقبل فريق كيما أسوان الثامن برصيد 31 نقطة فريق ملوى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وتستكمل مباريات هذه الججولة من مجموعة الصعيد غدا الثلاثاء، بثلاث مباريات بين ديروط مع مركز شباب طامية، أسمنت أسيوط مع الجونة، وأخيرا المنيا مع تليفونات بنى سويف.