شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: استاد القاهرة وافق على استضافة لقاء الأهلى والهلال ولكن ليس بسعة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن مسئولى هيئة استاد القاهرة أخطروا الأهلى بالموافقة على استضافة مباراة الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مسئولو هيئة استاد القاهرة أخطروا الأهلى بانتهاء أعمال صيانة الملعب قبل مباراة الهلال، استاد القاهرة لن يكون جاهزاً قبل مباراة منتخب مصر مع مالاوى، وبالتالى لن يستضيفها، ولكن سيكون جاهزاً على توقيت مباراة الأهلى والهلال".

وأضاف شوبير، "الأهلى سيلعب على استاد القاهرة ولكن ليس بالسعة الكاملة للملعب، ستكون هناك مفاوضات على عدد الجماهير وقد تزيد عن 20 ألف متفرج".

ويسعى الأهلي لإقامة اللقاء فى استاد القاهرة، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، والذى يتحفظ على اللعب مجددا بملعب السلام.

وتلقى مارسيل كولر نبأ سارا بعد انتعاش حظوظ الفريق في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسمت نتيجة التعادل (1-1) مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

النتيجة تصب فى مصلحة الأهلي، صاحب المركز الثالث فى المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، خلف صن داونز (11 نقطة)، والهلال (10 نقاط)، قبل مواجهة الفريق السوداني في الجولة الأخيرة.