الامارات | صفوة جياد العالم تجري تدريباتها في "ميدان" استعداداً لـ "كأس دبي العالمي".. "فيديو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت صفوة جياد العالم، في مراحل تدريباتها النهائية على مضمار "ميدان" بدبي، استعداداً للمنافسة على ألقاب النسخة 27 من أمسية "كأس دبي العالمي"، المقامة بأشواطها التسعة يوم السبت المقبل 25 مارس الجاري، والبالغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

وتصدر حامل لقب الشوط الرئيس "كأس دبي العالمي" البالغ جوائزه 12 مليون دولار، الجواد السعودي "كنتري غرامر" بإشراف المدرب الأميركي بوب بافرت، قائمة الخيول التي أجرت تدريباتها اليوم على المسار الرملي لمضمار "ميدان"، في ظل طموحات مشروعة لـ "كنتري غرامر" لتكرار الفوز ومعادلة إنجاز أسطورة "غودولفين" الجواد "ثندر سنو" الوحيد الذي نجح في مسيرة الكأس منذ انطلاقته عام 1996 في حصد اللقب لمرتين على التوالي، والتي حققها "ثندر سنو" في نسختي 2018 و2019.

كما حفل المضمار اليوم، بتواجد كوكبة من صفوة الجياد اليابانية، التي اختبرت قدراتها على مسارات ومسافات مختلفة من مضمار "ميدان"، والساعية للظفر بألقاب باقي الأشواط الأخرى للأمسية، برز منها بطل كأس "أريما كينين" الياباني الجواد "إكوينوكس" المنافسة على لقب سباق "دبي شيماء كلاسيك" المصنف ضمن سباقات الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ووقفت الأجهزة التدريبية في "ميدان"على حالة الجياد التي يشرفوا على تدريبها، ومدى جهوزيتها لخوض استحقاق البطولات الطامحين للمنافسة على ألقابها، ومنها نجم السرعة الجواد "سيليوس" المشارك في سباق "غولدن شاهين" لخيول الفئة الأولى "جروب1" لمسافة 1200 متر رملي.