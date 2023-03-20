شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، معسكراً مغلقاً اليوم بالقاهرة استعداداً لخوض مباراتى مالاوي يومى 24 و28 مارس الجاري، فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين للمباراتين وضمت 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي ،محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني ،هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.

واستبعد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من قائمة الفراعنة كلا من محمد عواد وأيمن أشرف وأفشة ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي.