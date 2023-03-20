شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكثف مفاوضاته لضم زياد كمال من إنبى بعد تألقه مع البورسعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسؤولو النادي المصري باب المفاوضات الودية مع نظرائهم بنادي إنبي لإتمام ضم زياد كمال لاعب الفريق البترولي المعار إلى النادي المصرى، بشكل نهائي، وذلك بعد تألقه مع الفريق البورسعيدي.

وتأتي مفاوضات النادي المصري بعد رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن فى ضم اللاعب باعتباره أحد العناصر المهمة بالفريق.

وخاض النادي المصري تجربة ودية أمام فريق الشباب بالنادي البورسعيدي، فاز خلالها الفريق الأول بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك فى إطار استعدادات المصري لمواجهة النادي الأهلي.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم قد حددت التاسعة والربع مساء الاثنين، 27 مارس الجاري موعدًا لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري والأهلي والمقرر إقامتها باستاد برج العرب ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.