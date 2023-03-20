مران مفتوح لمنتخب مصر الأولمبى اليوم قبل مواجهة زامبيا

سمح الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، لوسائل الإعلام، بحضور 15 دقيقة من مران اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة زامبيا الأربعاء المقبل فى ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب، ويقام مران اليوم باستاد الدفاع الجوى فى تمام السادسة مساء.

وأعلن ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا، وتضم في حراسة المرمى: علي الجابري، حمزة علاء، يوسف نادر، محمد أحمد "سيحة".

خط الدفاع: محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف.

الهجوم: أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو" ، إبراهيم عادل.