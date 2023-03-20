شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه الإسماعيلى فى صدام جماهيرى بكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، مباراتان فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية بين غزل المحلة والإسماعيلى فى الرابعة عصرا، والاتحاد السكندرى مع فاركو فى السابعة مساء.

ويستقبل فريق غزل المحلة، فى الرابعة عصر اليوم الاثنين، فريق الإسماعيلى باستاد غزل المحلة، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين اللذين يبحثان عن التأهل لدور الثمانية.

ويسعى عبد الباقى جمال، المدير الفنى لغزل المحلة، لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، متسلحا بعاملى الأرض والجمهور فى إسقاط الإسماعيلى، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد للفوز بالمباراة، كما حذر من انتفاضة الدراويش.

وتلقى غزل المحلة خطاباً من الاتحاد التنزاني يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، للمشاركة مع منتخب تنزانيا في مباراتي أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار، قبل أن يوافق على طلب نادي غزل المحلة ببقاء اللاعب في ظل الحاجة لجهوده في الفترة القادمة.

وفى المقابل، طلب حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من اللاعبين ضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتأهل للدور المقبل فى بطولة كأس الرابطة والتى يسعى لاستعادة ثقة اللاعبين فى أنفسهم لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

ويفقد الإسماعيلى كلا من صالح جمعة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بتمزق فى عضلات البطن، ومحمد مخلوف للإيقاف، حيث حصل مخلوف على 3 إنذارات في بطولة كأس الرابطة الموسم الماضى.