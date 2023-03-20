شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يقترب من العودة للتدريبات الجماعية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود متولى مدافع النادى الاهلى من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه، بعدما نفذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي بعد معاناته من إصابة فى العضلة الخلفية أبعدته عن السفر مع المارد الأحمر إلى جنوب أفريقيا والكاميرون لمواجهة صن داونز والقطن.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين 27 مارس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.

طريق الأهلى في البطولة.. الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي في دور الثمانية.

وفى حال تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.

في سياق آخر، تلقى كلٌّ من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم

كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي