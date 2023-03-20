شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20 / 3 / 2023 فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، مباراتان فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية، بين غزل المحلة والإسماعيلى، والاتحاد السكندرى مع فاركو.

ويستقبل فريق غزل المحلة، فى الرابعة عصر اليوم الاثنين، فريق الإسماعيلى باستاد غزل المحلة، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين اللذين يبحثان عن التأهل لدور الثمانية. ويسعى عبد الباقى جمال، المدير الفنى لغزل المحلة، لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، متسلحا بعاملى الأرض والجمهور فى إسقاط الإسماعيلى، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد للفوز بالمباراة، كما حذر من انتفاضة الدراويش.

موعد مباراة غزل المحلة والإسماعيلى

وفى المقابل، طلب حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، من اللاعبين ضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتأهل للدور المقبل فى بطولة كأس الرابطة والتى يسعى لاستعادة ثقة اللاعبين فى أنفسهم لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو

يلتقى فريق الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، مع فريق فاركو باستاد الإسكندرية، فى ديربى إسكندرانى خالص صعب التكهن بنتيجته نظرا لاقتراب المستوى بينهما.

وعقد الصربى زوران مانولويتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، جلسات مستمرة مع باللاعبين طالبهم فيها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة، مؤكداً لهم أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولا بد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.

وفى المقابل، درس طارق العشري المدير الفنى لفريق فاركو، مباريات زعيم الثغر بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطالب لاعلبيه بضرورة التركيز على انتزاع بطاقة العبور لدور الثمانية، وحذر من خطورة مابولولو وأوستن أموتو وطلب تضييق المساحات أمامهم وفرض رقابة لصيقة.