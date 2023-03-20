شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يلتقى فاركو فى ديربى على شاطئ الإسكندرية بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، مع فريق فاركو باستاد الإسكندرية، فى ديربى سكندرى خالص صعب التكهن بنتيجته نظرا لاقتراب المستوى بينهما.

وعقد الصربى زوران مانولويتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، جلسات مستمرة مع باللاعبين طالبهم فيها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة، مؤكداً أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولابد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، بينما خسر 6 مباريات.

وفى المقابل، درس طارق العشري، المدير الفنى لفريق فاركو، مباريات زعيم الثغر بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطالب لاعلبيه بضرورة التركيز على انتزاع بطاقة العبور لدور الثمانية، وحذر من خطورة مابولولو وأوستن أموتو وطلب تضييق المساحات أمامهم وفرض رقابة لصيقة.

ويفقد فريق فاركو جهود نجمه رامى صبري مدافع الفريق فى مباراة الاتحاد السكندري بدور الستة عشر لكأس الرابطة، بعدما تعرض للطرد فى مباراة فاركو الأخيرة أمام الاسماعيلى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة فاركو والاتحاد يلتقى مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي بدور الثمانية.