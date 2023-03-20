شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. لافيينا والبترول الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالث عصر اليوم الاثنين، 5 مواجهات نارية فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى، هى مصر المقاصة مع الفيوم، والمدينة المنورة مع النصر للتعدين، والألومنيوم مع شبان قنا، ولافيينا مع بترول أسيوط، وكيما أسوان مع ملوى.

ويستضيف فريق لافيينا، متصدر مجموعة الصعيد برصيد 47 نقطة، فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، فى مباراة الموسم بين المتصدرين، حيث يسعى جورج جاليدى المدير الفنى لفريق لافيينا إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط وطالب اللاعبين بضرورة العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى والحفاظ على الصدارة، فى المقابل يسعى سعيد صبحى مدرب فريق البترول إلى العودة بالنقاط الثلاثة من أجل خطف الصدارة وتحقيق أهم فوز فى الموسم والابتعاد بالصدارة بثلاث نقاط.

ويلتقى فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 38 نقطة، مع فريق الفيوم القابع فى المركز الثانى عشر برصيد 21 نقطة، فى مباراة تميل إلى فريق المقاصة وطارق حجاج الذى طالب اللاعبين باحترام الفيوم وبذل الجهد من أجل انتزاع النقاط الثلاثة، فى المقابل يأمل فريق الفيوم فى العودة بنتيجة إيجابية تساعده فى تحسين وضعه فى الترتيب.

ويحل النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المدينة المنورة صاحب المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، ويستضيف فريق الألومنيوم صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة فريق شبان قنا صاحب المركز الحادى عشر برصيد 22 نقطة، وأخيرا يستقبل فريق كيما أسوان الثامن برصيد 31 نقطة فريق ملوى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وتستكمل مباريات هذه الجولة من مجموعة الصعيد غدا الثلاثاء، بثلاث مباريات بين ديروط مع مركز شباب طامية، أسمنت أسيوط مع الجونة، وأخيرا المنيا مع تليفونات بنى سويف.