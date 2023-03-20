شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يترقب الفرصة الأخيرة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أيمن أشرف، مدافع النادى الاهلى، حصوله على الفرصة فى مباريات المارد الأحمر المقبلة من عدمها، لحسم موقفه مع النادى بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهى تعاقده مع الأهلى ولم يفتح مسئولو القلعة الحمراء مفاوضات تمديد التعاقد معه بعد خروجه من حسابات السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويبدو كولر غير مقتنع بأيمن أشرف فنياً فلم لم يمنحه فرصة المشاركة مع الأهلى طوال الفترة الماضية، رغم ضغط المباريات وكثرة الإصابات والغيابات التى عانى منها الفريق، وكان اللاعب أحد العناصر الأساسية فى تشكيل المارد الأحمر قبل قدوم كولر.

أيمن أشرف كان يلعب مع الأهلي في مركز قلب الدفاع لفترات طويلة، فضلًا عن إجادته في مركز الظهير الأيسر.

وسيخوض الاهلى مباراته ضد المصري البورسعيدي بكأس رابطة الأندية المحترفة بدون لاعبيه الدوليين، ما يعني غياب عدد كبير من اللاعبين، سواء لمشاركتهم مع المنتخب الأول أو الأولمبي بجانب المصابين، أمثال أكرم توفيق وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ومحمود متولى.

وتلقى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي.