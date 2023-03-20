شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يضع برنامجا غذائيا للاعبين استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الدكتور إيهاب على، مستشار التغذية لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على تحديد البرنامج الغذائى الخاص بالفريق خلال شهر رمضان الكريم، بما يتناسب مع الصيام وضغط المباريات في هذا الشهر، كما يضع إيهاب على برنامجا خاصا لبعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية واستشفائية للإسراع فى تجهيزهم.

وينتظر الأهلي عدة مباريات قوية الفترة المقبلة بعدما خاض مؤخراً مباراتي صن داونز والقطن خارج الديار ببطولة أفريقيا، حيث قضى الأهلي ما يقرب من 12 يوماً خارج الديار، حيث خاض الأحمر مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا السبت الماضي فى الجولة الرابعة والتي خسرها الأهلي بخمسة أهداف لهدفين وقضى الفريق عدة أيام في جنوب أفريقيا ثم سافر إلى الكاميرون يوم الأربعاء الماضي لخوض مباراة القطن التي فاز بها برباعية دون رد.

وسيغيب عدد كبير من لاعبي الأهلي عن التدريبات المقبلة فور استئنافها بسبب انضمامهم للمنتخبين الأول والأولمبي ، حيث يستعد المنتخب الأول لمباراتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في تصفيات أمم أفريقيا 2024 وتقام المباراة الأولى في القاهرة والثانية في مالاوي ، فيما يستعد المنتخب الأولمبي لمباراتي زامبيا يومي 22 و26 مارس الجاري في المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة بدورها لأولمبياد 2024.

ويرتبط الأهلي بعدة مباريات الفترة المقبلة أبرزها المصري في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة يوم 27 مارس الجاري ثم مواجهة الهلال السوداني بالقاهرة في ختام منافسات دور المجموعات.