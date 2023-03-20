شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مصريين يشاركون فى بطولة "أوبتاسيا" للاسكواش فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" جدول منافسات بطولة أوبتاسيا، المقرر إقامتها فى لندن غداً الثلاثاء، وتستمر حتى 26 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 7 لاعبين مصريين وهم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، علي فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي، مصطفى عسل.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر مارس الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، استقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، وعلى فرج إلى المركز الثالث، بينما تقدم الإنجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الرابع، وتراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، وفارس الدسوقي في المركز العاشر .

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، الأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز التاسع، جورجينا كيندي في المركز العاشر.