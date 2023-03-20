شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الكرة بنادى الزمالك على راحة من التدريبات اليوم، الاثنين، بعدما أغلق الفريق صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات وخسرها بهدفين دون رد ليودع البطولة رسمياً، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بكأس رابطة الأندية المحترفة أمام البنك الأهلى.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد 26 مارس الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية

طريق الزمالك فى البطولة بعد مواجهة البنك الأهلى فى دور الـ16

وفى حال تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى بكأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.