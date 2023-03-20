برشلونة يقترب من حسم الدوري بفوز قاتل على ريـال مدريد (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق برشلونة فوزاً قاتلاً على نظيره ريال مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023.

جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب رونالد أراوخو في الدقيقة 9 من عمر المباراة ليستفيد الريال من النيران الصديقة التي احتفظ بهدف التقدم فيها، قبل أن يتعادل سيرجي روبيرتو في الدقيقة 45 لصالح فريق برشلونة.

وخطف النجم فرانك كيسي هدف الفوز للبارسا في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ليقرب الفريق الكتالوني من حسم لقب الدوري بعد أن أصبح الفارق بين الغريمين 12 نقطة.

بهذه النتيجة تواجد فريق برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 2 وخسر مثلهما وسجل 49 هدفاً وتلقي 9.

بينما تواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 4 مباريات وتسجيل 51 هدفاً وتلقي 21.

رابط الفيديو: https://btokora.stad90.com/embed/Wct4I6gqdqtTm