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برشلونة يقترب من حسم الدوري بفوز قاتل على ريـال مدريد (الأهداف كاملة)

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق فوزاً قاتلاً على نظيره بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر بطولة للموسم الحالي 2022-2023.

جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب رونالد أراوخو في الدقيقة 9 من عمر المباراة ليستفيد الريال من النيران الصديقة التي احتفظ بهدف التقدم فيها، قبل أن يتعادل سيرجي روبيرتو في الدقيقة 45 لصالح فريق برشلونة.

وخطف النجم فرانك كيسي هدف الفوز للبارسا في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ليقرب الفريق الكتالوني من حسم لقب الدوري بعد أن أصبح الفارق بين الغريمين 12 نقطة.

بهذه النتيجة تواجد فريق برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 2 وخسر مثلهما وسجل 49 هدفاً وتلقي 9.

بينما تواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 4 مباريات وتسجيل 51 هدفاً وتلقي 21.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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