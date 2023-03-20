شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يجهز لاعبى الداخلية بمواجهة فريق الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الداخلية، تحت قيادة المدير الفني علاء عبد العال، مباراة ودية اليوم الإثنين، أمام فريق الشباب تحت 21 سنة، من أجل لتجهيز اللاعبين بعد العودة إلى التدريبات عقب الراحة التى منحها للفريق، استعدادا لمباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويحرص علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، على استغلال فترة توقف بطولة الدوري وعدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية خلال الفترة الحالية، بمتابعة فريق الشباب لتصعيد بعض اللاعبين للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الداخلية لمباراة دور الـ32 في كأس مصر التي لم يحدد موعدها حتى الآن، حيث لا توجد أى مباريات رسمية للفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب التوقف الدولي، فضلا عن خروج الفريق من منافسات كأس رابطة الأندية.

ويترقب الجهاز الفنى لنادى الداخلية، بقيادة علاء عبد العال، إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر للتعرف على منافس الفريق فى هذا الدور من أجل بدء الاستعداد لهذه المباراة.

من ناحية أخرى، نجح مسئولو نادي الداخلية فى تمديد عقد سمير فكرى لاعب الفريق لمدة 3 مواسم إضافية، بناء على طلب علاء عبد العال المدير الفني للفريق، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مباريات الفريق في بطولة الدوري، وتلقى سمير فكري العديد من العروض بعدد من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية من أجل ضمه الموسم المقبل.