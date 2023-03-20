شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بعد مباريات اليوم.. طنطا يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق طنطا، بقيادة عمرو أنور، ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى برصيد 40 نقطة، متفوقا بالأهداف عن فريق جمهورية شبين بعد مباريات اليوم فى المسابقة، وتنتظره مباراة قوية مع بروكسى مساء الثلاثاء.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم:

1 طنطا 40 نقطة

2 جمهورية شبين 40 نقطة

3 بلدية المحلة 39 نقطة

4 أبو قير للأسمدة 38 نقطة

5 دكرنس 38 نقطة

6 كفر الشيخ 35 نقطة

7 بروكسى ورك 34 نقطة

8 المنصورة 31 نقطة

9 الأوليمبى 30 نقطة

10 الحمام 28 نقطة

11 سبورتنج 28 نقطة

12 اتحاد نبروه 26 نقطة

13 الهلال بالضبعة 20 نقطة

14 المجد السكندرى 20 نقطة

15 بايونيرز 16 نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة

وحسم التعادل السلبى مواجهة المنصورة مع بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق المنصورة بقيادة ياسر الكنانى رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الثامن، بينما رفع بلدية المحلة رصيده إلى 39 نقطة فى المركز الثالث.

وسقط فريق جمهورية شبين أمام فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف ويفرط فى فرصة انتزاع الصدارة، حيث بقى رصيده كما هو عند 40 نقطة فى المركز الثانى، بينما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 38 نقطة فى المركز الرابع فى ترتيب مجموعة بحرى فى انتظار باقى المباريات.

وجاءت نتائج مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية اليوم:

أبو قير 1 /0 جمهورية شبين

الحمام 2/ 1 المصرى بالسلوم

المنصورة 0/ 0 بلدية المحلة

بايونيرز 2/ 0 اتحاد نبروه

الأوليمبى 2/ 2 المجد السكندرى

وتختتم مباريات هذه الجولة فى هذه المجموعة يوم الثلاثاء بثلاث مواجهات نارية بين طنطا وبروكسى، وكفر الشيخ مع دكرنس، والهلال بالضبعة مع سبورتنج.