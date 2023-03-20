شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن استعدادات المنتخب الأولمبى للقاء زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، فتح التدريب، اليوم الإثنين، لمدة 15 دقيقة، استعدادا لمواجهة نظيره زامبيا الأربعاء المقبل باستاد الدفاع الجوى.

ويقام التدريب اليوم الإثنين بالدفاع الجوى فى السادسة مساء.

ويعقد ميكالى مؤتمرا صحفيا قبل انطلاق التدريب للحديث عن استعدادات المنتخب وآخر التجهيزات للمباراة.

ويقام لقاء العودة بزامبيا يوم 26 مارس الجاري، وذلك فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.