أسامة خليل: هناك من يصطاد فى الماء العكر للتأثير على مسيرة الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة خليل، المتحدث الرسمى لنادى الإسماعيلى، أن هناك من يصطاد فى الماء العكر للتأثير على مسيرة الإسماعيلى، ولم يُصدَر أى حكم قضائى بشأن اللجنة التى تدير الإسماعيلى.

وقال خليل، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لم يتم إصدار أى حكم حتى الآن ببطلان قرار تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلى، وهناك اصطياد فى الماء العكر للتأثير على مسيرة الإسماعيلى".

وأضاف المتحدث الرسمى للإسماعيلى: "هناك شهر ونصف على النطق بالحكم فلماذا تصدير المشاكل فى هذا الوقت، وإثارتها فى التوقيت الحالى للتأثير على مسيرة الإسماعيلى واللجنة مستمرة فى عملها لحين إصدار القرار".

وتابع أسامة خليل: "الوقت الحالى لا يتحمل أى عركلة لمسيرة الإسماعيلى وتصدير أى أزمة أخرى له، فاللجنة تسعى جاهدة لتوفير الأموال لصرف مستحقات اللاعبين وإنهاء الأزمات الحالية لإعادة الإسماعيلى لمكانته الطبيعية".

وعن مباراة غزل المحلة، قال: "هناك تركيز شديد من الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل، وهو عارف يلم اللاعبين وفارض سيطرته على اللاعبين وعامل فاصل لهم عن ما يحدث فى خارج المعسكر، وكل تركيزه على مباراة غزل المحلة غدا بكأس الرابطة".