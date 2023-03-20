شكرا لقرائتكم خبر عن جمباز الأهلى يحصد 47 ميدالية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الجمباز بالنادي الأهلي تحت 11 سنة ناشئات، 47 ميدالية متنوعة، في منافسات بطولة الجمهورية، والتي اختتمت فعالياتها الأحد، داخل صالة نادي مدينة نصر.

وقدم الفريق عرضًا جيدًا خلال المنافسات، حيث حصل «ناشئات الأهلي» على 38 ميدالية ذهبية, و8 فضيات، وبرونزية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز بالنادي، عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق، مؤكدًا ثقته في اللاعبين، وأنه يطمح لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.

ويقود جهاز الجمباز بالنادي الأهلي الدكتور محمد فؤاد حبيب رئيسًا، ومها حنفي، مدرب عام قطاع آنسات، فيما يضم الجهاز الإداري محسن اللمعي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، ويقود الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد، طبيب الجهاز.