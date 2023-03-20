شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف: هناك قرارات مصيرية بشأن الجهاز الفنى وكل الأمور مطروحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد لطيف، أمين صندوق الزمالك، أنه تم تأجيل اجتماع مجلس الإدارة كى يتمكن جميع الأعضاء من الحضور، وتم تأجيله إلى الغد وكل الأمور مطروحة بشأن الجهاز الفنى.

وقال خالد لطيف، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "اجتماع مجلس الزمالك المصيرى سيكون غدا، وتحدثت مع فيريرا وأعضاء الجهاز الفنى وبعض اللاعبين لمعرفة أسباب ما حدث خلال الفترة الماضية".

وأضاف خالد لطيف: "لا بد من اتخاذ القرارات بصورة متزنة، وهناك أخطاء وتقصير ونتائج غير متوقعة لفريق الكرة خلال الفترة الماضية، وحالة اللاعبين القدامى بالفريق لم تساعد الصفقات الجديدة".

وتابع: "أسامة نبيه من أبناء الزمالك وتحمل الكثير، وأعتقد أنه سيقبل الوضع فى حالة التمسك باستمراره فى الجهاز الفنى الحالى".

واستطرد أمين الصندوق: "كل الأمور مطروحة فى الاجتماع سواء بالإبقاء على جهاز فيريرا أو رحيله، وسنخرج بقرارات لصالح فريق الزمالك من أجل مصلحة النادى".

واختتم خالد لطيف تصريحاته قائلا: "حال اتخاذ قرار برحيل الجهاز الفنى سيكون الأمر بصورة احترافية وسيكون أمامنا الخياران سواء التعاقد مع مدرب أجنبى أو محلى".