مانشستر يونايتد يبلغ نصف نهائي الكأس في مباراة البطاقات الحمراء



قلب مانشستر يونايتد تأخره أمام فولهام بهدف قبل ربع ساعة من صافرة النهاية إلى فوز 3-1 الأحد في مباراة شهدت طرد مدرب الفريق الضيف ولاعبين في صفوفه، وبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم.



وأشهر الحكم البطاقة الحمراء 3 مرات في الدقيقة 72 بعدما عاد إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لحسم لمسة يد من البرازيلي ويليان لمنع الكرة من معانقة الشباك بعدما راوغ جايدون سانشو الحارس الألماني بيرند لينو وسدد في المرمى الخالي.



وطرد المدرب البرتغالي لفولهام ماركو سيلفا وويليان واحتسبت ركلة جزاء، الأمر الذي أثار حفيظة قائد فولهام الصربي ألكسندر ميتروفيتش صاحب هدف السبق (50) فقام بدفع الحكم الذي طرده.



ونفذ البرتغالي برونو فرنانديش ركلة الجزاء بنجاح فارضاً التعادل (75)، قبل أن يستفيد فريق "الشياطين الحمر" من النقص العددي ويضيف الثاني والثالث عبر النمسوي مارسيل سابيتزر (77) وفرنانديش (90+6).



وضرب يونايتد في نصف النهائي موعداً مع برايتون الذي أنهى مغامرة ضيفه غريمبسي تاون من المستوى الرابع وسحقه بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها الألماني دنيس أونداف (8) والإيرلندي إيفان فيرغوسون (51 و70) وسولي مارش (82) والياباني كاورو ميتوما (90).



وأظهر شيفيلد يونايتد روحاً قتالية عالية جداً وبلغ بدوره المربع الذهبي لأول منذ 2014، وذلك بعد حسمه مواجهة المستوى الثاني "تشامبيونشيب" مع ضيفه بلاكبيرن روفرز في الوقت القاتل 3-2.



وبدا بلاكبيرن روفرز الأقرب لبلوغ دور الأربعة لأول مرة منذ 16 عاماً بتقدمه مرتين أولاً عبر التشيلي بن بريريتون دياس (21 من ركلة جزاء) ثم الإيرلندي سامي سموديكس (60).



لكن شيفيلد رفض الاستسلام ورد بفضل النيران الصديقة بعدما أدرك التعادل الأول بفضل سام غالاغر عن طريق الخطأ في مرماه (28) ثم الثاني عبر الأسكتلندي أوليفر ماكبورني (81)، قبل أن يخطف الفوز وبطاقة التأهل في الوقت القاتل بواسطة تومي دويل (1+90).



وسيخوض شيفيلد دور الأربعة للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 حين انتهى مشواره على يد هال سيتي (2-5) عندما كان في دوري المستوى الثاني أيضاً.



وكانت المواجهة بين بلاكبيرن وشيفيلد الأولى بين فريقين من "تشامبيونشيب" منذ موسم 2012-2013، وقد خرج منها الأول خالي الوفاض ليفشل في التأهل إلى دور الأربعة لأول مرة منذ 2007 حين انتهى مشواره على يد تشلسي (1-2 بعد التمديد).



وتواجه الفريقان الأحد للمرة الأولى على صعيد الكأس منذ أن فاز شيفيلد بركلات الترجيح في مباراة معادة بينهما خلال ربع نهائي موسم 1992-1993.



ويلعب شيفيلد الذي أقصى توتنهام من ثمن النهائي (1-صفر)، في المربع الذهبي ضد مانشستر سيتٍي الفائز على بيرنلي من المستوى الثاني 6-صفر السبت.



(فرانس برس)

