الامارات | الزعابي: مواجهة الوصل خرجت قوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم محمد الزعابي المباراة التي جمعت فريقه مع الوصل، أول من أمس، وانتهت بالتعال 1-1 ضمن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، بأنها من أقوى المباريات التي خاضها الفريق في الموسم الجاري، وأن فريقه كان يستحق الفوز لولا بعض القرارات التحكيمية التي رافقت المباراة ومنها طرد مدرب كلباء الإيراني فرهاد مجيدي.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرنا بشكل مميز أمام الوصل الذي ينافس على صدارة البطولة».

يذكر أن كلباء يحتل المركز الثامن برصيد 26 نقطة. من جهته أكد مدرب الوصل الأرجنتيني أنطونيو بيتزي أن التعادل لا يرضيه وأن الحظ لم يحالف فريقه في أكثر من فرصة مؤكدة أمام المرمى. ونوه إلى أن الوصل سيطوي هذه الصفحة وسيقوم الجهاز الفني بالوقوف على الأخطاء ومعالجتها.