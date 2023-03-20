الامارات | شباب الأهلي يبحث عن التأهل المباشر في سلة «سوبر - غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق شباب الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، عن بطاقة التأهل المباشر عن مجموعته الأولى إلى نصف نهائي النسخة الأولى من بطولة «سوبر غرب – آسيا» عن المنطقة الخليجية، حين يحل ضيفاً على الهلال السعودي، في ختام دور المجموعات، والتي تشهد في السادسة مساءً، ولحساب المجموعة ذاتها، لقاء كاظمة الكويتي أمام مضيفه البشائر العماني.

ويدخل فريقا شباب الأهلي والهلال السعودي مباراتهما الختامية، وهما متشاركين صدارة فرق المجموعة برصيد تسع نقاط لكل منهما من أربعة انتصارات وخسارة وحيدة، جاءت لـ«فرسان دبي» في الجولة الماضية مطلع مارس الجاري، أمام كاظمة الكويتي بواقع (86-98)، فيما جاءت لـ«الزعيم» أمام «فرسان دبي» في الثاني من يناير الماضي في ختام مرحلة الذهاب بنتيجة (70-75).

ويبحث شباب الأهلي والهلال عن انتزاع فوزٍ يمنح صاحبه بطاقة العبور المباشر، برفقة متصدر المجموعة الثانية (الكويت الكويتي) إلى الدور نصف النهائي، وإحالة أوراق الخاسر لمرافقة كاظمة الكويتي إلى دخول دور تكميلي وفق نظام البطولة.