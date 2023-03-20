الامارات | فوز حتا ودبا الحصن والإمارات في الجولة 26 من دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز حتا على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الدرجة الأولى، وواصل صدارته للترتيب العام لفرق البطولة برصيد 56 نقطة، وأصبح أقرب للتأهل واللعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، إذ سجل لحتا البريطاني بينيك أفوبي في الدقيقة 20، والمغربي أيمن رشوق هدفين في الدقيقتين (53 و56)، بينما سجل هدف التعاون عمر برنس في الدقيقة 51، ليتجمد رصيد التعاون عند النقطة 32.

كما فاز فريق الإمارات على ضيفه الجزيرة الحمراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها كل من: البرازيلي ليذيري في الدقيقة 3، ومواطنه دياغو فارياس في الدقيقة 64، والغاني عمر كيتا في الدقيقة 73، بينما سجل للجزيرة الحمراء البرازيلي اكير سكوتر هدفين في الدقيقتين (88) و(90+5)، ليصبح رصيد الإمارات 50 نقطة بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 32 نقطة. وفاز دبا الحصن على مضيفه الفجيرة بهدفين مقابل هدف واحد، سجل لدبا الحصن البرازيلي كايو هدفين في الدقيقتين (34 و15)، بينما سجل للفجيرة سيد خميس في الدقيقة 46، ليصبح رصيد دبا الحصن 51 نقطة في المركز الثاني وتجمد رصيد الفجيرة عند النقطة 26.

وفاز «غلف إف سي» على بينونة 3-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب النادي العربي، إذ سجل لفريق «غلف إف سي» لاعب بينونة علي العامري بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18 والسنغالي محمد ديوب هدفين (69 و76) وسجل لفريق بينونة كل من أيمن أبوعلي في الدقيقة 28 والبرازيلي دينيلسون في الدقيقة (45+2).

وأصبح رصيد «غلف إف سي» 30 نقطة في المركز الـ11 وبينونة 15 في المركز قبل الأخير.