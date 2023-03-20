الامارات | سعر تذكرة مباراتي المنتخب أمام طاجيكستان وتايلاند يبدأ من 15 درهماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، معسكره الداخلي في أبوظبي الذي يستمر حتى 28 الجاري، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي طاجيكستان وتايلاند يومي 25 و28 من الشهر نفسه على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ويأتي هذا المعسكر ضمن برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات الخارجية المقبلة في مقدمتها كأس آسيا 2023.

وحدد اتحاد كرة القدم الساعة العاشرة مساء موعداً لمباراتي المنتخب أمام طاجيكستان وتايلاند.

وذكر اتحاد الكرة على صفحته الرسمية في «تويتر» أن تذاكر المباراتين متاحة للبيع للجمهور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة بلاتينيوم ليست.

وحدد سعر تذاكر المباراتين بـ15 درهماً لمقاعد الدرجة الثانية و30 درهماً للدرجة الأولى و150 درهماً لمقاعد كبار الشخصيات.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا اختار قائمة ضمت 25 لاعباً لخوض المباراتين الوديتين المرتقبتين.

ويعد هذا أول تجمع للمنتخب الوطني منذ مشاركته الأخيرة في كأس الخليج العربي التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية ديسمبر الماضي. وضمت القائمة 25 لاعباً، هم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، عبدالسلام محمد، خالد الظنحاني، أحمد جميل، عبدالله إدريس، بندر الأحبابي، بلال عبدالله، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، علي مبخوت، سلطان عادل.