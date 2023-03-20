الامارات | استبعاد حامل لقب «دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثالث لبطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر «فئة الهليوكبتر» محترفين خروج المتصدر وحامل لقب البطولة الماضية الإيطالي ميركو سيزينا بطائرته من المسار المحدد للطيران، في محاولة لإثارة الجمهور واستعراض مهاراته. وقال مدير البطولة، طارق السعدي، إن لجنة الحكام قررت بالإجماع توقيع الجزاء على البطل الإيطالي، وفقاً للائحة، نتيجة هذا الخروج، وخصم نقاط من رصيده، ما أبعده عن دائرة المنافسة، وبالتالي أصبح خارج الخمسة الأوائل الذين سيشاركون في نهائي البطولة.