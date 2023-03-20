الامارات | شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق شباب الأهلي بلقب بطولة كأس رئيس الدولة للدراجات، التي أقيمت ظهر أمس في جزيرة الحديريات في أبوظبي لمسافة 100 كم، بمشاركة كبيرة من مختلف الأندية وفرق الهواة، ونظمها اتحاد الدراجات بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

ونجح شباب الأهلي في الحفاظ على لقب البطولة فرق وفردي بعد فوزه بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق، حيث فاز خالد معيوف بالمركز الأول، وحل جابر المنصوري ثانياً، وسيف الكعبي ثالثاً، كما تصدر شباب الأهلي فئة الفرق، تلاه نادي أبوظبي ثانياً، ثم نادي النصر ثالثاً.

وفي فئة الهواة سيطر فريق شرطة دبي على الألقاب فردي وفرقي، بعدما أحرز كل من لاعبيه ياسر البلوشي وسعيد حسين وفاروق محمود المراكز الثلاثة الأولى لفئة فردي الهواة، وفي فئة الفرقي هواة تصدر أيضاً فريق شرطة دبي، تلاه فريق الوثبة ثانياً، ثم فريق تورك ثالثاً. شهد السباق وقام بتتويج الفائزين رئيس اتحاد الدراجات الهوائية منصور بوعصيبه، بحضور نائب رئيس اتحاد الدراجات محمد القبيسي، ومدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي أحمد القبيسي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات النخيرة الخييلي.