الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقوبات

طلب إداري من بعض لاعبي الفريق في دوري المحترفين عدم الحديث إلى وسائل الإعلام عقب المباراة التي شهدت أحداثاً مثيرة للجدل؛ تجنباً لتوقيع عقوبات على هؤلاء اللاعبين حال انفعالهم أثناء التصريحات الإعلامية.

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تجاوب لاعب الشارقة خالد الظنحاني مع طلب عدد من الجمهور بالتقاط صور تذكارية معه عقب مباراة البطائح في دوري أدنوك للمحترفين، إذ بدا الظنحاني سعيداً وهو يلبي طلب الجمهور في أخذ صورة تذكارية معه.