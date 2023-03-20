الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا للكرة الشاطئية
أوزبكستان - ماليزيا 12:30
الإمارات - إيران 15:30
كأس البحرين
الأهلي - الاتفاق 19:30
البسيتين - النجمة 19:30
كأس الكويت
السالمية - الكويت 18:10
اليرموك - الفحيحيل 18:10
العربي - التضامن 20:30
الجهراء - النصر 20:30
كأس الرابطة المصرية
غزل المحلة - الإسماعيلي 18:00
الاتحاد - فاركو 21:00
الدوري الأرجنتيني
نيولز أولد بويز - سان لورينزو 00:30
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