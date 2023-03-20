اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا للكرة الشاطئية

أوزبكستان - ماليزيا 12:30

الإمارات - إيران 15:30

كأس البحرين

الأهلي - الاتفاق 19:30

البسيتين - النجمة 19:30

كأس الكويت

السالمية - الكويت 18:10

اليرموك - الفحيحيل 18:10

العربي - التضامن 20:30

الجهراء - النصر 20:30

كأس الرابطة المصرية

غزل المحلة - الإسماعيلي 18:00

الاتحاد - فاركو 21:00

الدوري الأرجنتيني

نيولز أولد بويز - سان لورينزو 00:30

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