أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 3 / 2023

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 3 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها اعتذار أسامة نبيه، مدرب عام نادى الزمالك، عن الاستمرار فى مهمته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

أعلن أسامة نبيه اعتذاره رسمياً عن منصب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وذلك بعد الخسارة من شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة وتوديع البطولة.

الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الهلال

أرسل النادي الأهلى خطابًا اليوم إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الأهلي والهلال فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، والمحدد لها أحد يومي31 مارس الجارى أو أول أبريل 2023، لاسيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.

ترسل إدارة النادى الأهلى اليوم، الأحد، خطاباً لمسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى لطلب خوض مباراة الهلال السودانى على أرضية الملعب، والتى تقام في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ينتظر مسئولو الأهلى القرار النهائي لرابطة الأندية المحترفة على طلب المارد الأحمر تأجيل مباراة المصري البورسعيدى فى دور الستة عشر، والمقرر لها الاثنين 27 مارس الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

اتحاد الكرة يؤجل مباريات دور الـ32 لكأس مصر.. اعرف السبب قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2022 -2023، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 14 إلى 19 مارس الجارى بدون اللاعبين الدوليين، لأجل غير مسمى. انضمام لاعبى الأهلى والزمالك لمعسكر المنتخب الأولمبي.. واستبعاد عبد النبى انضم لاعبو الأهلى والزمالك إلى معسكر المنتخب الأوليمبي، استعدادا لمباراتي زامبيا فى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب. يخضع التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاختبار طبى جديد من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، التي ستقام الثلاثاء، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 3 أيام عقب الخسارة من شباب بلوزداد، لاسيما أن المثلوثى تعرض لإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة أدت لاستبعاده من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعثة نادي بيراميدز فى العاصمة المغربية الرباط، بإجراء تعديل جديد فى موعد مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي، فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ مسئولو النادي الأهلي فتح ملف تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق، والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، خاصة بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.