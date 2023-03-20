7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 3 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها فتح الأهلى ملف التجديد لحسين الشحات، لاعب الفريق، والمطالبة بحضور جماهيرى كامل فى مباراة الهلال السودانى.

ينتظر مسئولو الأهلى القرار النهائي لرابطة الأندية المحترفة على طلب المارد الأحمر تأجيل مباراة المصري البورسعيدى فى دور الستة عشر، والمقرر لها الاثنين 27 مارس الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

أعلن أسامة نبيه اعتذاره رسمياً عن منصب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، وذلك بعد الخسارة من شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة وتوديع البطولة.

الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الهلال

أرسل النادي الأهلى خطابًا اليوم إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الأهلي والهلال فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، والمحدد لها أحد يومي31 مارس الجارى أو أول أبريل 2023، لاسيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.

ترسل إدارة النادى الأهلى اليوم، الأحد، خطاباً لمسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى لطلب خوض مباراة الهلال السودانى على أرضية الملعب، والتى تقام في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعثة نادي بيراميدز فى العاصمة المغربية الرباط، بإجراء تعديل جديد فى موعد مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي، فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.