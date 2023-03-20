7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد -
شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 3 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها فتح الأهلى ملف التجديد لحسين الشحات، لاعب الفريق، والمطالبة بحضور جماهيرى كامل فى مباراة الهلال السودانى.
الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الهلال
أرسل النادي الأهلى خطابًا اليوم إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الأهلي والهلال فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، والمحدد لها أحد يومي31 مارس الجارى أو أول أبريل 2023، لاسيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعثة نادي بيراميدز فى العاصمة المغربية الرباط، بإجراء تعديل جديد فى موعد مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي، فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.