شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش تعديلات الجهاز الفنى للفريق الأول فى اجتماع الإدارة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك جميع الحلول المقترحة بشأن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في اجتماع مجلس الإدارة الذي تقرر تأجيله لغد الإثنين بعدما كان مقررا له اليوم الأحد.

كما يناقش مجلس الزمالك جميع الحلول المقترحة بشأن تعديلات الجهاز الفني، وهل سيتم إجراء تغيير على الجهاز المعاون لفيريرا فقط، أم سيتم توجيه الشكر للخواجة البرتغالي والاستعانة بمدير فني مصرى لاستكمال ما تبقى من الموسم، ويعد خالد جلال أبرز المرشحين لهذا المنصب في الوقت الحالي.

وشهد نادي الزمالك اليوم عقد جلسات فردية بين أفراد مجلس الإدارة للتشاور حول مصير الجهاز الفني دون اتخاذ أي قرارات.