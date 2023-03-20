شكرا لقرائتكم خبر عن مكتشف مواهب نادي آيندهوفين يحاضر المدربين المصريين فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد فى القاهرة بعد أيام قليلة، الخبير الهولندى "رانى دى جروت" كبير كشافى نادى آيندهوفين الهولندى، بنهاية شهر مارس الجارى، وتحديدا يومى 28 و29، بدعوة من إحدى الشركات المتخصصة فى تطوير كرة القدم، ليحاضر للعديد من المدربين المصريين عن أحدث الاساليب فى عالم التدريب واكتشاف المواهب وتطوير قطاعات الناشئين.

وتم توجيه الدعوة للعديد من المدربين المصريين وسيتم الإعلان عن الأسماء اتى تتواجد في أقرب وقت، علما بأن الدعوة شملت مدربون في الدوري المصري، والمنتخبات الوطنية، للاستفادة من خبرات جروت.

وتأتي هذه الخطوة سعياً للارتقاء بالمستوى الفنى للمدربين الشباب، والسير عل نهج الاندية الاوروبية فى تأسيس وتعليم النشء أساسيات كرة القدم بشكل علمى وعملى مدروس، وكذلك ومواكبة التطور فى كرة القدم العالمية.

ويعتبر دى جروت من أهم الكشافين فى الكرة الهولندية، وسبق له أن قدم العديد من النجوم، أبرزهم قلب الدفاع الدولى اندرى رامالهو، والمهاجم تشافى سيمونز هداف الدورى الهولندى حاليا، والمهاجم كودى جاكبو المنتقل فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية لفريق ليفربول.