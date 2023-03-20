شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: حرس الحدود يقدم مستويات كبيرة ونعمل وفق منظومة متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد أيوب، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، الشكر للاعبين على الصعود لدور الثمانية من كأس الرابطة بعد الفوز على المقاولون العرب في ثمن النهائي.

وقال أيوب، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الحرس يقدم مستويات كبيرة وفي كل المباريات يكون ندا قويا ،حوققنا فوزا مستحقا على المقاولون والإدارة تبذل مجهودًا كبيرا لتخطي كل الصعوبا".

وأضاف المدير الفني لحرس الحدود: "نسير وفقا لمنظمة متكاملة ومتفاءل بالفترة القادمة، ولا نحتاج إلا للتوفيق ونتمسك بكافه حظوظنا".

وأتم أيوب تصريحاته: "سعيد بحجم الاشادات الكبيرة من كافه المحلليين وألمس مدي التقدير والاحترام لعمل الجهاز الفني والإدارة".

ونجح حرس الحدود في التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة المصرية على حساب المقاولون العرب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية، بعدما لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى ربع نهائي البطولة والتي ابتسمت في النهاية للفريق العسكري.