شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 19 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 19 / 3 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: طلب الموافقة على الحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الأهلي والهلال فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، والمحدد لها أحد يومي 31 مارس الجارى أو أول أبريل 2023.

أرسل النادي الأهلى خطابًا اليوم إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الأهلي والهلال فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، والمحدد لها أحد يومي31 مارس الجارى أو أول أبريل 2023، خاصة أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية. ويحتاج فريق الأهلي للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لإحراز الفوز والحصول على بطاقة الصعود، وأكد النادي الأهلى فى خطابه تقديره للجهد الكبير الذى يبذله رجال الأمن، والتبعات والمسئوليات التى يتحملونها فى مثل هذه المواقف الوطنية ومساندتهم المؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية. تفاصيل جلسة الأهلى مع كولر قبل السفر لقضاء إجازته عقد مسئولو النادي الأهلي جلسة أمس السبت مع السويسري مارسيل كولر، بعد العودة مع بعثة الفريق الأحمر من الكاميرون عقب انتهاء مباراة القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا، وقبل السفر إلى سويسرا للحصول على إجازة قبل العودة نهاية الأسبوع الحالي لقيادة التدريبات الجماعية. وشهدت الجلسة التطرق لملفات كثيرة تخص فريق الكرة، منها التحضير لمباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، باعتبارها عنق زجاجة وحاسمة في استمرار مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية أو توديعها وكذلك كواليس الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الأهلي من صن داونز في مباراته بالجولة الرابعة، بخلاف معرفة موقفه من خوض مباراة المصري في كأس الرابطة يوم 27 مارس الجاري.

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزهور بنتيجة 1/3 فى ثانى أيام دور الثمانية من البلاي أوف لدورى كرة الطائرة سيدات للموسم الرياضي 2022/2023، ليتأهل إلى نصف النهائى. وتأهل 8 فرق إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهى ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

طالب نادي الهلال السودانى من الاتحاد السوداني لكرة القدم ضرورة تأجيل مباراتين فى الدوري المحلي، استعدادًا لمواجهة الأهلي الحاسمة فى دوري أبطال أفريقيا أول أبريل المقبل بالقاهرة.

ونشر فريق الهلال السوداني بيانا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك جاء فيه، "قرر نادى الهلال مخاطبة الاتحاد السوداني لتأجيل مباراتيه فى الدوري الممتاز أمام الأهلي شندى والأهلي مروي". 19 لاعباً فى قائمة الأهلى لمواجهة المصرى بكأس الرابطة ينتظر مسئولو الأهلى القرار النهائي لرابطة الأندية المحترفة على طلب المارد الأحمر تأجيل مباراة المصري البورسعيدى فى دور الستة عشر، والمقرر لها الاثنين 27 مارس الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسند إدارة مباراة الأهلى ضد الهلال السودانى فى الجولة السادسة والأخيرة بدورى أبطال أفريقيا لطاقم تحكيم إثيوبي، بقيادة الحكم الدولي باملاك تيسيما.