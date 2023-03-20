شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الملكى يهزم بيراميدز ويقطع الطريق أمام صعود ثنائى مصرى لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الجيش الملكى المغربي إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل أحمد حمودان هدف الجيش الملكى الوحيد في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة تصدر الجيش الملكى مجموعته برصيد 10 نقاط بين حل بيراميدز في المركز الثانى برصيد 8 نقاط وجاء فيوتشر ثالثاً بذات الرصيد من النقاط بينما تذيل أسكو دي كارا التوجولي المجموعة بنقطة واحدة.

ويلتقى بيراميدز وفيوتشر في الجولة السادسة لتبقى بطاقة التأهل الثانية إلى ربع نهائي الكونفدرالية حائرة بينهما في الوقت الذى ودع فيه الفريق التوجولى البطولة رسمياً.

وجاء تشكيل بيراميدز المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود دونجا - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمد حمدي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد صادق - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد توفيق - هشام محمد - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم عادل.

وافتقد فريق بيراميدز الثنائي فى هذه المباراة بلاتي توريه لاعب الوسط البوركيني، والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي في رحلة المغرب لمواجهة الجيش الملكي، بسبب حصول توريه على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة أسكو كارا التوجولي الماضية ليغيب بسبب الإيقاف في المقابل، يغيب فخري لاكاي عن الرحلة بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على أثره عن الملاعب قرابة 6 أسابيع كاملة للعلاج والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.