شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اليوم الثانى لدورى السلة للكراسى المتحركة بصالة حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج اليوم الثانى من بطولة دورى سلة الكراسى المتحركة للرجال والتى تنظمها اللجنة البارالمبية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى عن فوز المنيا على دمنهور 31 / 8.

كما شهدت باقى المباريات فوز كل من الفيوم على مؤسسة الحسن 21 / 5، والمنيا على بنى سويف 40 / 18، والفيوم على دمنهور 35 / 11.

وشهدت مباريات اليوم منافسات قوية وسط أجواء رائعة من الفرق المتبارية نال إعجاب الحضور بالكامل.

وكان الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، قد أكد أهمية استمرار جميع المنافسات وإتاحة الفرصة أمام جميع المشاركين لتقديم أفضل ما لديهم فى كافة الألعاب والمنافسات المختلفة.

وأوضح حسام الدين مصطفى أن اللجنة البارالمبية تسعى بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات للعمل على توفير كل سبل الراحة أمام جميع المشاركين فى كل المنافسات المختلفة، وتهيئة الأجواء أمام جميع المتنافسين.