شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سموحة يقدمون شكوى فى اتحاد اليد لعدم حصولهم على مستحقاتهم منذ 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم لاعبو نادى سموحة لكرة اليد، شكوى ضد إدارة الفريق السكندرى لاتحاد اليد، لعدم الحصول على مستحقاتهم منذ 4 أشهر أى منذ نوفمبر وديسمبر 2022، بالإضافة إلى شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وأرسل اتحاد اليد خطابا إلى إدارة فريق سموحة، برئاسة فرج عامر، تطلب منهم الرد على هذه الشكوى المقدمة من اللاعبين خلال 10 أيام قبل اتخاذ أى إجراء ضد النادى السكندرى.

وفى سياق آخر، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تصدر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى للرجال جدول ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023 برصيد 26 نقطة، بعد الفوز فى 8 لقاءات وتعادل وحيد بعد انتهاء الجولة التاسعة.

فيما حل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 24 نقطة من فوز فى 7 لقاءات وتعادل وحيد وخسارة واحدة، يليه سبورتنج ثالثا برصيد 17 نقطة ثم البنك الأهلى رابعا برصيد 15 نقطة ومن بعده سموحة برصيد 13 نقطة و أخيرا طلائع الجيش بنفس الرصيد.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.