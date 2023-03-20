شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسماعيلى تنفى صدور أى حكم برحيلها.. وتطالب الرموز بدعم الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، بيانا تنفى فيه ما تم تناولته صفحات التواصل الاجتماعى بشأن صدور حكم بإلغاء قرار تشكيلها رقم 293 لسنة 2023 الصادر من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

وقالت اللجنة فى بيان عبر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى: "تابعت اللجنة المؤقتة لإدارة النادى الإسماعيلى ما تناولته صفحات التواصل الاجتماعى بشأن صدور حكم بإلغاء قرار تشكيلها رقم 293 لسنة 2023 الصادر من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية".

وأضاف البيان: "وفى هذا الصدد وبعد الوقوف على حقيقة ما تم تداوله تؤكد اللجنة كامل احترامها للقضاء المصرى وأحكامه، وأنه أيا ما كان ستنطق به محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى دعواها رقم 4950 لسنة 28 ق بتاريخ 29 / 4 / 2023 ستبادر اللجنة بتنفيذه فورا دون الانتظار لنسخ الحكم وإعلانه، فالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة واجبة النفاذ بمجرد صدورها".

وتابع البيان: "ونكرر دعوتنا لعشاق النادى الإسماعيلى دعم الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفنى فى هذه الآونة الحرجة أيا من كان القائم على شئون إدارته وتوفير المناخ المناسب لههم لعبور هذه الأزمة".

وفى سياق آخر، أعلن الجهاز الفنى لفريق كرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل قائمة اللاعبين لمباراة المحلة، والمقرر إقامتها غدا الإثنين على ملعب غزل المحلة فى الرابعة عصرا فى إطار مباريات دور الـ 16 لكأس رابطة الأندية.

وتشمل قائمة اللاعبين كلا من:

محمد فوزى - محمد كوكو - أحمد عادل عبد المنعم - باهر المحمدى - محمد هاشم - محمد نصر - عصام صبحى - محمد دسوقى - محمد بيومى - عمر الوحش - عماد حمدى - صالح جمعة - محمد حسن - أحمد مدبولى - محمد الشامى - عبد الرحمن مجدى - كريم الديب - فراس شواط - محمد عبد السميع - ياو أونور - عمر الساعى - سيرجى أكا.

بينما أعلن الجهاز الفنى غياب محمد مخلوف للإيقاف وحصوله على ثلاثة إنذارات صفراء خلال بطولة كأس الرابطة عن الموسم الماضى، بالإضافة إلى غياب محمود الشبراوى وكريم عرفات وحمدى النقاز وأحمد محسن للإصابة.