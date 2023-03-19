شكرا لقرائتكم خبر أخضر السهام يحقق المركز الثاني في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد هذا الإنجاز هو الأول للمملكة في فئة القوس الأولمبي.
وخاض المنافسة كل من: اللاعب راشد السبيعي، وعبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي، الذين قدموا مستويات مشرفة في البطولة ممثلين لوطنهم خير تمثيل.
من جانبه، أهدى رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير، هذه الميدالية للوطن وقيادته وكل أطياف المجتمع.
وأوضح الحكير أن «هذا الإنجاز ما كان ليكون، لولا الدعم السخي الذي تقدمه قيادة المملكة، ممثلة في الملك سلمان، والدعم الذي يقدمه ولي العهد تحت ظل رؤية السعودية 2023، وسعيا منهم إلى وصول المملكة إلى القمة في كل المجالات، منها الرياضة، وهذا ما يجعلنا اليوم وغدا لا نتوقف عن الإنجازات وتحقيق المزيد والمزيد، لنصل إلى القمة حيث يجب أن نكون».
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر السهام يحقق المركز الثاني في آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.