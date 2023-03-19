أخضر السهام يحقق المركز الثاني في آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب السعودي للسهام المركز الثاني «ميدالية فضية» في كأس آسيا للسهام، المصنف عالميا في المرحلة الأولى، والمقام في مدينة تايبيه تايوان في فئة القوس الأولمبي للرجال «فرق».

ويعد هذا الإنجاز هو الأول للمملكة في فئة القوس الأولمبي.

وخاض المنافسة كل من: اللاعب راشد السبيعي، وعبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي، الذين قدموا مستويات مشرفة في البطولة ممثلين لوطنهم خير تمثيل.

من جانبه، أهدى رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير، هذه الميدالية للوطن وقيادته وكل أطياف المجتمع.

وأوضح الحكير أن «هذا الإنجاز ما كان ليكون، لولا الدعم السخي الذي تقدمه قيادة المملكة، ممثلة في الملك سلمان، والدعم الذي يقدمه ولي العهد تحت ظل رؤية السعودية 2023، وسعيا منهم إلى وصول المملكة إلى القمة في كل المجالات، منها الرياضة، وهذا ما يجعلنا اليوم وغدا لا نتوقف عن الإنجازات وتحقيق المزيد والمزيد، لنصل إلى القمة حيث يجب أن نكون».