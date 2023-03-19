شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يتربع على عرش الصدارة.. وحمدالله يزيح تاليسكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتلى فريق الاتحاد ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة عقب الفوز العريض الذي عاد به من الأحساء من أمام مستضيفه الفتح، فيما واصل فريق النصر مطاردته بفارق نقطة عقب قلب الطاولة على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف.

في حين تعثر الشباب بالتعادل الإيجابي أمام الرائد بهدفين لكل منهما، بينما واصل فريق الهلال زحفه نحو المنافسة على صدارة الدوري بثلاثية في شباك الاتفاق.

فيما لا يزال الثلاثي: الباطن والعدالة والخليج في مذيلة الترتيب بعد تفريط الأخيرين في المحافظة على تقدمهما أمام الفيحاء والطائي، وتلقى الباطن الخسارة السادسة عشرة هذا الموسم بعد فوز ضمك بهدف وحيد.

ويدخل الدوري فترة توقف تتجاوز الـ16 يوما نظير إقامة معسكر الأخضر الإعدادي لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا الوديتين ضمن أيام الفيفا، وستكون فرصة لفرق الدوري لالتقاط الأنفاس قبل العودة للركض في الرابع من أبريل المقبل.

النمور تمزق شباك الفتح

نجح فريق الاتحاد في تجاوز الفتح بخماسية حافظ معها على صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، مسجلا فوزه الخامس عشر وانطلاقته نحو اللقب، مكملا مسلسل الانتصارات والمستويات والنتائج المتميزة مع مدربه البرتغالي نونو سانتو رغم افتقاد الفريق لمحوره المصري طارق حامد للإيقاف.

وأنهى الاتحاد عقدة ملعب الأحساء أمام الفتح، بعد 5 سنوات، منذ آخر انتصار في 2017، ليخوض بعد ذلك 4 مواجهات، تعادل في 3 منها وخسر واحدة.

ويعتبر الفوز هو الثالث للاتحاد على الفتح في ملعبه بالأحساء بعهد دوري المحترفين، والأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، مقابل 4 انتصارات لأصحاب الأرض و7 تعادلات.

وتصدر الاتحاد قائمة أكثر الفرق تحقيقا للفوز هذا الموسم، متساويا مع الوصيف النصر (15)، كما سجل 40 هدفا، ليصبح ثالث أقوى هجوم بعد النصر والشباب.

حمدالله يكسر رقم السومة

تجاوز مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله منافسه البرازيلي أندرسون تالسكا في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن بخمسة عشر هدفا عقب الهاتريك الذي سجله في شباك الفتح، كاسرا معه رقم السوري عمر السومة كأسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل (100) هدف، وأكثر لاعب يسجل هاتريك لتسع مرات.

صاروخ الدون ينفجر في مرمى أبها

بعد محاولات عديده تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من هز شباك أبها بعد إدراكه لهدف التعديل من تسديدة صاروخية إثر خطأ نفذه من خارج منطقة الجزاء، ليعود لهوايته السابقة بالتسديد المباشر من مراكز بعيدة عن المرمى.

وبات النصر أكثر فرق دوري المحترفين، منذ بدايته في موسم 2008-2009، يقلب تأخره لفوز، وذلك في 39 مناسبة.

وهذه المرة الثالثة التي يحقق فيها النصر ريمونتادا هذا الموسم، بعد مباراتي الرائد (4-1) والباطن (3-1).

وحافظ النصر على صدارة قائمة أقوى هجوم بوصوله إلى 44 هدفا، بفارق هدفين عن الشباب و4 عن الاتحاد.

إيميليانو ينجح في خلافة والده

نجح نجل المدرب الأرجنتيني رامون دياز ومساعده في مهمة تجاوز الاتفاق بثلاثية نظيفة، وذلك بعد سفر والده للأرجنتين بعد خبر حالة الوفاة التي أجبرته على ترك الفريق وتسليم المهمة لابنه إيميليانو الذي تمكن من تخطي عقبة الاتفاق بفوز مريح أكد معه تمسك بطل الدوري بالموسم المنصرم بحظوظه في المنافسة على نسخة الموسم الجاري.

وسجل ثلاثية الهلال، المهاجم النيجيري أوديون إيغالو ومحمد كنو وسالم الدوسري في الدقائق (15 و34 و90).

وارتفع رصيد الهلال إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز الـ11.

الاتحاد الأقوى دفاعا والنصر الأعلى تسجيلا







دفاع الاتحاد الأقوى: استقبل 7 أهداف



هجوم النصر الأعلى تسجيلا بـ44 هدفا



شباك الباطن الأكثر استقبالا للأهداف بـ48 هدفا



صناع لعب الدوري