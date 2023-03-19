شكرا لقرائتكم خبر بعد 67 عاما من تأسيس اتحاد القدم.. لمياء أول امرأة تترشح لمنصب النائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفرد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل كمرشح وحيد لتولي منصب رئاسة الاتحاد لولاية ثانية تستمر حتى2027، وستتم تزكيته من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة كما أشارت «مكة» في وقت سابق.

جاء ذلك بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات برئاسة أحمد القنيعان، عن القائمة الأولية المترشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بقيادة ياسر المسحل وترشيح أول سيدة لمنصب نائب الرئيس وللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد وتحديدا منذ تأسيسه في عام (1956) بترشيح لمياء بن بهيان للمنصب وهي التي لها إسهامات كبيرة في رياضة كرة القدم النسائية ودخولها ضمن التصنيف الدولي، إلى جانب المرحلة المقبلة التي تتطلب وجودها لاسيما وأنها تحمل عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا.

وأشارت اللجنة في بيان لها أمس، إلى البرنامج الزمني المعلن من لجنة الانتخابات بتاريخ 1 مارس لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي (الدورة الخامسة)، وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من لائحة الانتخابات، وحيث تم فتح باب الترشح بداية من 5 مارس وحتى الـ11 من الشهر ذاته لم يتقدم سوى المرشح ياسر المسحل.

قائمة المسحل تستوفي الشروط

وأوضح البيان أنه بناء على البرنامج الزمني، قامت اللجنة بفحص وتدقيق ملف المترشح في الفترة من 12 وحتى 16 مارس، وفقا لاختصاصاتها بموجب الفقرتين 3 و5 من المادة 8 من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف إنه بعد الاطلاع على الفقرة 4 من المادة 26، والفقرة 2 من المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والمادة 13 من لائحة انتخابات الاتحاد السعودي، والمتعلقة بشروط الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فقط تبين استيفاء ياسر المسحل وقائمته للشروط.

كراسي الاتحاد الجديدة

وحملت خارطة القائمة الانتخابية الأولية برئاسة ياسر المسحل تغييرا طفيفا في عضوية المجلس إضافة إلى المناصب القيادية، حيث ستسلم لمياء بن بهيان حقيبة نائب الرئيس خلفا لخالد الثبيتي الذي سيستمر في عضوية المجلس مع بقية أعضاء المجلس الحالي وهم خالد بن مقرن، ومعيض الشهري، ونزيه نصر، وتركي السلطان، وعبدالعزيز العفالق، ونعيم البكر وعبدالله حماد، إلى جانب دخول علي الشعيلان بديلا عن بندر الأحمدي.

يذكر أن الاتحاد لديه العديد من الملفات الهامة التي يعمل عليها ومن أبرزها استضافة كأس آسيا 2027

لمياء بنت إبراهيم بن بهيان

